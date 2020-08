The week: le notizie più importanti della settimana

Di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

Attualità – Italia stretta nella morsa del caldo, le ultime – Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle prossime ore dieci città italiane saranno colpite da un caldo afoso. Leggi il seguito

Politica italiana – Gualtieri: “Leggera risalita, riprogrammiamo le scadenze” – il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in audizione su Pnr e nuovo scostamento, ha commentato in questi termini la lenta ripresa economica della nostra penisola. Leggi il seguito

Politica estera – L’estate rovente dei migranti tunisini – L’estate si preannuncia sempre più rovente per i migranti, ma anche per gli abitanti delle isole italiane e per il ministro Lamorgese. Leggi il seguito

Spettacolo – Gomorra arriva in America su HBO – In attesa delle riprese della nuova stagione che partiranno a breve, l’intera saga di Gomorra trova casa negli Stati Uniti su HBO Max. Leggi il seguito

Scienza – Covid, il vaccino americano funziona sui macachi – Sembra funzionare nei macachi il vaccino anti Covid-19, sviluppato dall’azienda americana Moderna con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci. Leggi il seguito

Sport – Serie A, vincono Inter e Atalanta – Ieri è iniziata la 37esima e penultima giornata di Serie A, che ha visto le vittorie di Atalanta e Inter, rispettivamente contro Parma e Napoli. Leggi il seguito