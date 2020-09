The week: le notizie più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti dal mondo per i propri lettori.

POLITICA ITALIANA Mattarella, scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità

Il capo dello Stato ricorda la figura di Maria Montessori: “Veicolo insostituibile di socialità per bambini e ragazzi”. Leggi il seguito

POLITICA ESTERA Charlie Hebdo ripubblica vignette su Maometto, le reazioni da Francia e Pakistan

Quasi sei anni fa l’attentato, oggi di nuovo la copertina del giornale. Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha ripubblicato oggi le caricature di Maometto che ne avevano fatto un bersaglio del terrorismo islamico. Leggi il seguito

ATTUALITA’ New York choc – La polizia lo incappuccia, afroamericano muore asfissiato

Un afroamericano di trent’anni con problemi mentali, è stato bloccato dalla polizia mentre correva nudo per strada. È morto per asfissia dopo che gli agenti lo hanno incappucciato e schiacciato a terra per due minuti. Leggi il seguito



SCIENZE Toporagno elefante: riavvistati in Africa orientale 12 esemplari di sengi somalo

Il sengi somalo (Elephantulus revoili), un toporagno elefante che popola le aree desertiche dell’Africa orientale, era considerato estinto dal 1968. Leggi il seguito







SPETTACOLO Star Trek: Discovery introduce i primi personaggi transgender e non binary

Nella terza stagione della serie prodotta da Netflix, che inizierà il 15 ottobre e terminerà il 7 gennaio 2021, ci saranno un personaggio transgender, Gray, e un personaggio non binario, Adira. Leggi il seguito