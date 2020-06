Stasera in tv, le prime serate del 10 giugno 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 Nero a meta’ – Una canzone per te

Una giovane rapper viene trovata morta sul tetto di un autobus: sarà suicidio o omicidio? Tra Alba e Malik c’è ancora tensione, così come tra Muzo e l…

Rai Due 21,15 La regina del peccato

Desiderio e paura in un thriller sui lati oscuri della personalita’. Per uscire dalla routine della vita coniugale, una donna mostra il suo volto piu’…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,15 Ocean’s Eleven

Danny Ocean dopo cinque anni di galera per truffa aggravata riunisce i suoi vecchi compagni per fare un colpo ad un casinò gestito da Terry Benedict c…

Canale 5 21,20 Tu si que vales

Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucar…

Italia Uno 21,25 rEsistiamo

L’emergenza coronavirus ha cambiato completamente le vite di tutti noi: neonati e neogenitori, nonni, famiglie, amici. Come stiamo vivendo questo peri…