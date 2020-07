Tina Turner, il ritorno con il remix di “What’s Love Got To Do With It” con Kygo

A 11 anni dal suo ritiro dalle scene, la cantante torna con il remix di uno dei suoi più grandi successi.

Il brano è il frutto di una collaborazione con il produttore norvegese DJ Kygo. L’annuncio è stato fatto da DJ Kygo con un post su Instagram nel quale si mostra con la rocker statunitense, ora cittadina svizzera, e il titolo dell’hit del 1984.

“What’s Love Got To Do With It ” è il secondo singolo estratto dall’album “Private Dancer” del 1984 e raggiunse la vetta di diverse classifiche in tutto il mondo compresi Stati Uniti, Canada e Australia. La canzone è stata scelta anche per il film “Tina – What’s Love Got to Do with It”, biografia sulla vita della cantante. Quell’anno la cantante conquistò tre Grammy Award per disco dell’anno, canzone dell’anno e miglior performance femminile pop.

Kygo ha annunciato entusiasta sui social la sua collaborazione con Tina Turner: “Non riesco a credere che venerdì esce una versione di ‘What’s Love Got to Do With It’ in collaborazione con Tina Turner – si legge – è in assoluto una delle mie canzoni preferite. Sembra surreale che ho l’opportunità di lavorare con una tale artista leggendaria”.