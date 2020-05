Toni Servillo ha vinto il Nastro d’Argento alla carriera 2020. Il riconoscimento, che viene assegnato dal 1946, è consegnato dal Direttivo dei Giornalisti Cinematografici.

Toni Servillo ha ricevuto questa mattina l’ambito premio e Laura Delli Colli, direttrice de Giornalisti Cinematografici ha commentato in queste vesti il voto “Personaggi come i sorrentiniani Tony Pisapia de L’uomo in più, Il Divo Giulio o Jep Gambardella che a Hollywood piace perfino per le giacche o il Titta de Le conseguenze dell’amore, sono icone in un quarantennio di performance che, tra teatro e cinema, continuano a sorprendere il pubblico come la stampa e la critica”.

Share This: