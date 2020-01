Torino, chiude la storica libreria Paravia

Nadia e Sonia, titolari della storica libreria Paravia in pieno centro a Torino, tramite un annuncio su Facebook hanno deciso di chiudere la loro libreria.

“Abbiamo ereditato da nostro papà questo affascinante mestiere e abbiamo investito tutte le nostre energie per cercare di farlo nel miglior modo possibile. Ringraziamo autori, agenti, distributori ed editori, che ci hanno dato fiducia e che hanno dato più valore alla nostra parola che ad una fideiussione bancaria e alla nostra mamma che ci ha sostenuto moralmente ed economicamente aspettando silenziosamente che trovassimo la forza di dire basta. Ora è arrivato il momento, per colpa delle vendite online” le parole delle due sorelle.

Così la libreria Paravia di piazza Arbarello ha chiuso il 28 dicembre per le feste e non ha più riaperto.