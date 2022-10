Torna a Napoli il Festival dell’Oriente tra colori, profumi e sapori

Dopo tre anni di fermo a causa della pandemia, fa ritorno negli spazi della Mostra d’Oltremare il Festival dell’Oriente, la manifestazione dedicata alla cultura e alle tradizioni di paesi come India, Cina, Thailandia, Giappone, Indonesia, Filippine, Malesia, Vietnam, Mongolia, Nepal, Birmania, Cambogia, Sri Lanka e Tibet.

Nei week end del 10/11 e 17/18 settembre 2022, dalle ore 10 alle 22:30, i visitatori si sono immersi nel mondo orientale facendosi travolgere dalla sua energia, dalla sua bellezza e indiscutibile fascino. Nei padiglioni allestiti c’era l’imbarazzo della scelta: stand commerciali con dei veri e propri bazar che proponevano prodotti tipici orientali tra stoffe, vestiario, borse, calzari, tessuti, monili, gioielli antichi, amuleti, incensi, candele, oli essenziali, pietre, vasi, ceramiche, statue, oggetti d’antiquariato, quadri e tanto altro. Così come gli spazi dove poter gustar i migliori piatti tipici e le ricette di numerosi ristoranti orientali con proposte gastronomiche tradizionali e moderne di cucina Giapponese, Cinese, Indiana, Thai, Tibetana, Vietnamita, Vegetariana e molto altro.

E poi ancora, tante mostre fotografiche e tanti stand che offrivano delle esperienze a tutti coloro i quali erano interessati a cerimonie tipiche come quella del The, gli origami, la vestizione del Kimono, l’Ikebana, il circo cinese e i massaggi tradizionali thailandesi.

Così come da tradizione, le domeniche ampio spazio all’Holi Festival, festival tipico della tradizione indiana, dedicato ai colori al amicizia e all’amore, che solitamente si celebra come un inno alla gioia e al divertimento per non parlare della vera chicca di quest’edizione: la mostra dedicata al meraviglioso Esercito Imperiale di Terracotta.

Tra shopping ed esperienze, i visitatori hanno assistito anche ai tantissimi eventi e seminari che si sono svolti all’interno dei quattro palchi allestiti nei padiglioni con artisti provenienti da tutto il mondo.

Senza dubbio questo gran ritorno del Festival dell’Oriente è stato accolto con grande entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico accorso. Per voi, qualche scatto della fotografa Fiorella Passante.