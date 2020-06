Torna l’Antica Essenza: sognare per rinascere

Riapre il 1 luglio l’Antica Essenza, private spa del prestigioso art Hotel S. Francesco al Monte di Napoli, la rocca forte del Dream Massage ®.

In primis mantiene la promessa di omaggiare gratuitamente, a tutti gli operatori sanitari medici e infermieri d’Italia che hanno contribuito alla cura del covid 19 in questo periodo (basterà presentare un documento che ufficializzerà il ruolo di medico o paramedico nei reparto covid).

Per una sicurezza degli ospiti, i massaggi e i tanti trattamenti innovativi saranno effettuati in un open space, nella terrazza panoramica della struttura, dove è possibile godere di una magnifica postazione vista mare che domina l’intero golfo.

Tutti gli ambienti saranno sanificati per la serenità dell’ospite. Molte le novità, come il Dream dolphine water, massaggio in acqua ideato personalmente dalla maestra Rosa Frezza: più che un masaggio un’esperienza di vita, un momento da vivere per un totale relax, e un ritorno alla nostra esperienza prenatale… Tra le new entry spiccano le serate a tema e i massaggi sotto le stelle, per poter degustare bollicine e fare tanti sogni sereni… Perchè sognare aiuta a rinascere!

Dal festival di Sanremo a Napoli le emozioni non finiscono mai, il Prof. Serra (direttore dell’area benessere di Sanremo degli ultimi 5 anni) promette di portare a Napoli anche quest’anno tanti amici vip del Dream Massage, in uno dei luoghi più incantati e incantevoli del mondo, ovvero l’art Hotel S. Francesco al Monte.

Da quest’anno un’altra grande novità sarà costituit dagli accessori personali e dai trattamenti di alta estetica, dalla spa manicure, alla spa pedicure, trattamenti non solo per la nostra cura del corpo, ma anche per il relax totale della mente e dello spirito.

Uno staff altamente qualificato capitanato dal Prof. Serra e da Rosa Frezza coadiuvati, da veri talenti del mondo del benessere e dell’estetica come Delia Noviello, eccellenza protagoista della Dream space durante il festival di Sanremo, così come Veronica Esposito, Davide Frezza, etc.