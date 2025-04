Tredici le scuole campane beneficiarie di Fostem, il progetto volto a promuovere le STEM

Parte FOSTEM, progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale che si concentra sulla promozione delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) tra gli studenti del secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado, sulla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, molto forte nei contesti scelti, e sulla lotta agli stereotipi di genere nella scelta del lavoro.

Beneficiarie 13 scuole campane, con una platea potenziale di 1987 studenti, di cui 207 studenti e 183 studentesse (390) saranno effettivamente coinvolti nelle attività. A loro verrà fornita una solida base di conoscenze STEM, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità di carriera nel settore industriale, attraverso attività pratiche e laboratori, di incentivare l’utilizzo di metodologie innovative, con 36 ore di orientamento per ciascuna scuola dedicate a visite guidate presso aziende e università, e di intraprendere un lavoro di sensibilizzazione anche per insegnanti e genitori.

FOSTEM, proposto da Fondazione Città Nuova in qualità di Ente Capofila, prevede la partecipazione di quattro partner, Associazione Scienze – Naturali Unite APS, Centro Regionale Information Communication Technology – CeRICT scrl, Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo Onlus ed EITD SRL.

La scelta della Campania non è casuale, in quanto si tratta di un territorio caratterizzato da un patrimonio manifatturiero che rappresenta un’eccellenza, soprattutto nelle famose quattro A (abbigliamento, agroalimentare, automotive, aerospazio), non sempre considerata dai giovani. Un corto circuito che genera un’importante mancanza di personale adeguatamente qualificato. Fondamentale, in questo senso, è l’attività di orientamento che deve supportare la scelta della scuola di secondo grado e, soprattutto, sottolinearel’importanza delle materie STEM nella vita quotidiana e in un futuro percorso professionale, superando anche stereotipi di genere, convenzioni sociali e bias cognitivi della società.

Le scuole dove sono previsti gli incontri sono l’I.C.4 Sulmona Catullo Salesiane, l’I.C. Mascolo De Curtis, l’I.C. 72° Palasciano, l’I.C. 46 Scialoja Cortese, l’I.C. Novio Atellano, l’I.C. Pascoli 2 Caro Berlingieri, l’I.C.2 Omero-Mazzini-Don Milani, l’Istituto Comprensivo Sorrento, l’Istituto Comprensivo Giacomo Vitale, l’Istituto Comprensivo Marconi Torricelli, l’Istituto Comprensivo Statale da Vinci – Lorenzini, l’Istituto Comprensivo Statale 19 Russo-Montale e l’Istituto Comprensivo Statale Picentia.

Previsti da Aprile a Settembre eventi di lancio presso ciascuna scuola per condividere obiettivi e programma con le rispettive comunità educanti.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali.

Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.