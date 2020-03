Trump contro l’Europa, stop all’NBA

Continua a propagarsi il Coronavirus, arrivato anche oltre oceano fin alle sponde dell’America.

E il presidente americano Donald Trump non ha rinunciato a pesanti stoccate contro il vecchio continente, a suo dire lento nel combattere la pandemia da Covid-19.

Il tycoon, infatti, ha annunciato altre misure per alleviare la crisi economica causata dalla pandemia, ha promesso un’azione di emergenza per fornire aiuto finanziario ai lavoratori che sono ammalati, in quarantena o che si stanno prendendo cura di altri contagiati, ed ha bloccati tutti i voli verso l’Europa per i prossimi 30 giorni.

Nella notte, inoltre, si è fermata fino a data da destinarsi anche l’NBA perchè Rudy Gobert, centro francese degli Utah Jazz, è risultato positivo ad un tampone effettuato la sera precedente.