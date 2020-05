Trump minaccia di chiudere Twitter

Twitter segnala come “fuorvianti” due post del presidente degli Stati Uniti, così Trump minaccia di chiudere il social dichiarando: “I repubblicani sentono che le piattaforme dei social media mettono completamente a tacere le voci dei conservatori. Faremo dei regolamenti oppure li chiuderemo”.

“Non possiamo permettere che questo accada. Abbiamo visto cosa hanno cercato di fare, e non gli è riuscito nel 2016. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo, in maniera più sofisticata. Proprio come non possiamo permettere che elezioni via posta diventino un metodo radicato nel Paese”

Martedì Twitter aveva messo in evidenza due dei tweet di Trump che affermavano, erroneamente, come le votazioni per posta avrebbero portato a una diffusa frode degli elettori. La società, che aveva già annunciato l’introduzione di messaggi per combattere disinformazione e fake news, ha fatto apparire subito sotto i post una scritta a caratteri blu (bold e con punto esclamativo): “Scopri i fatti relativi alle votazioni per corrispondenza!“.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020