Trump: “Vaccino più efficace delle mascherine”

Donald Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca dove ha illustrato un piano in grado di distribuire 100 milioni di dosi di vaccino entro la fine del 2020, gia’ a partire da ottobre, ha commentato di uno scontro avuto con Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention.

“Il vaccino e’ molto piu’ efficace delle mascherine, forse ha capito male anche questa domanda” ha detto il tycoon che poi ha continuato dicendo “Con l’amministrazione Obama-Biden non avreste avuto un vaccino prima di 2-3 anni. Nella Casa Bianca c’è solo un caso e peraltro di una persona non vicina a me”.

