Trump, vaccino possibile entro fine anno

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dice ottimista sulla possibilità che gli Usa possano avere un vaccino contro il nuovo coronavirus entro la fine del 2020.

Il presidente Trump, ha parlato in un intervento alla Casa Bianca in merito all’emergenza Coronavirus. “Spero che avremo il vaccino per la fine dell’anno. Noi stiamo spingendo molto, per ora non c’è ancora una versione finale. Molte compagnie sono vicine, perché è importante. Stiamo facendo cose che non abbiamo mai provato finora”.

Trump è poi tornato ad attaccare la Cina: “Credo che abbiano fatto un errore orribile e non vogliono ammetterlo”. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha rincarato la dose: “Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan”.

Secondo Pompeo, Pechino, ha fatto di tutto per tenere il mondo all’oscuro sul coronavirus, un classico sforzo di disinformazione comunista.