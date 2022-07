Tutti i premiati della terza edizione del “Vesuvius Film Festival”

Successo alla Città della Scienza per la terza edizione del “Vesuvius Film Festival” ideato da Giovanna D’Amodio ed organizzato dall’associazione “Arteggiando”. Madrina l’attrice Ottavia Fusco, vedova del regista Pasquale Squitieri, al quale è stata dedicata l’edizione 2022.

Scopo ben preciso dell’evento è stato veicolare le tematiche sociali attraverso la cinematografia promuovendo un concorso di cortometraggi. Il tema proposto quest’anno è stato l’isolamento ed il disagio giovanile; la discriminazione etnica e sociale.

Il concorso ha proposto ben quattro categorie: la categoria Junior, alla quale hanno partecipato scuole secondarie di primo e secondo grado; la categoria Senior alla quale hanno preso parte accademie ed università; la categoria Filmakers e la categoria Parrocchie ed Associazioni culturali.

Tra i corti premiati, tra più di 40 selezionati, ha ricevuto il premio “Mela Annurca” per la categoria Associazioni e Parrocchie; premiato il Comune di Napoli, e il Sindaco in primis, per l’azione sul sociale, riconoscimento consegnato da Lucia Cassino che a sua volta è stata premiata per il corto “Mi dispiace ma è chiuso”; per le università e accademie è stata premiata la Suor Orsola Benincasa con “Missing” (premio consegnato da Alessandra D’Aniello, scultrice realizzatrice dei premi consegnati); quindi è seguito il premio a Giuseppe Scialla, garante per la disabilità.

Ecco gli altri cortometraggi e personaggi meritevoli premiati: “Non vi lasceremo soli” sul bullismo; riconoscimento ad Antonio Sarnelli fuori concorso; l’attrice e regista Cinzia Mirabella che ha declamato un suo monologo; è seguito il premio al corto “Gotham cap 1”; Roberto Esposito per l’impegno profuso per la sicurezza dei cittadini; premio a Francesca Maresca per la sua capacità di veicolare nella musica classica l’impegno per gli alti valori, come i temi sociali e il rispetto della tradizione artistica; Andrea Langella per le attività con il settore giovanile della Juve Stabia; il corto “G.P.S. Giovani pieni di senso” ; Gino Giammarino e Ottavia Fusco si sono premiati a vicenda per meriti di trasmissione culturale; tra gli altri corti premiati è piaciuto “A cena con delivery”; infine, il professor Nino Fortunato della scuola Piscopo di Arzano.

Insomma, tantissimi hanno concorso a fare qualcosa di importante per dare ai giovani un motivo per valorizzare le proprie competenze e fuggire da quel male di vivere che si chiama isolamento. Nel corso dell’evento si è tenuta la proiezione del video del Gruppo Arianova (video “Fummo nero”, girato presso l’Istituto Di Giacomo di Qualiano, con la regia di Antonio Cafiero). Si sono esibiti Fabrizia Salvia (Premio Nazionale Mercadante, 1° posto come interprete di Mino Reitano “L’inquietudine”), Antonio Sarnelli (baritono), Natasha Apolensky. L’attrice e cantante Anna Capasso che ha presentato il suo nuovo singolo, “L’estate su di noi” (gettonatissimo e in rotazione su gran parte delle radio italiane).

CATEGORIA UNIVERSITA’ ACCADEMIE

GPS (SPOT)

Università Parthenope (Prof.ssa Marisa Iavarone)

PRIMO: MISSINGI

Francesca Speciale (Master Cinema Suor Orsola Prof. Sergio Scoppetta)

SECONDO: HOPE

Accademia Belle Arti (Prof. Palumbo)

TERZO: IL GIOCO RENDE LIBERI

Accademia Belle Arti (Prof. Palumbo)

CATEGORIA ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE

PRIMO: MELANNURKA

Centro Diurno Polifunzionale Opera Don Guanella

SECONDO: ORA BASTA

G-Pro/ Mabasta

TERZO: IN MEZZO ALLE TERRE

Associazione culturale RoswellFilm

CATEGORIA FILMMAKER

LA RICERCA E’ DENTRO DI NOI (SPOT)

Annalisa Direttore

PRIMO: A CENA CON DELIVERY

Cinzia Loffredo

SECONDO: CHRISTMAS

Cinzia Loffredo

TERZO: IO SONO ADA

Cinzia Loffredo

TERZO: MIGRARE VERSO IL SOLE

Edoardo Tranchese

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

PRIMO Secondarie I°: IL VALORE DEL DO

I C “Falcone e Borsellino” (Pietramelara)

Prof.ssa Pasqualina Sellitto

PRIMO Secondarie II°: GHOTAM

Liceo scientifico “Leonardi Da Vinci” (Trentola Ducenta) Prof. Alfredo Ruffo

SECONDO Secondarie II°: ITERATO

Liceo “Galileo Galilei” (Piedimonte Matese)

Prof. Luca Mastrocinque

LA VIOLENZA PROVOCA LA VIOLENZA Secondarie II°:

ITIS Don Geremia Piscopo (Arzano)

Prof. Rino Fortunato

PREMIATI FUORI CONCORSO:

1) MI DISPIACE MA E’ CHIUSO – ENZO CARRO

2) IL PRIGIONIERO – LEONARDO BONETTI

3) NON VI LASCEREMO SOLI – DAVIDE GUIDA

PREMIO GIURIA POPOLARE NAPOLI: Il PROGETTO SCOLASTICO – IIS DON GEREMIA PISCOPO, ARZANO.

PREMIO GIURIA POPOLARE ERCOLANO: INSIEME PER SALVARE IL MONDO – LOCANDA DI EMMAUS

PREMIO ARTE E CULTURA: VICTOR IL DANDY – ANTONIO SARNELLI DE SILVA, COSMO DI MILLE