Twilight, arriva Midnight Sun, il nuovo libro di Stephenie Meyer

Uscirà il 4 agosto, lo spin-off di Twilight, che riprende la storia che tutti conosciamo, ma raccontandola dal punto di vista di Edward Cullen.

L’autrice della storia d’amore tra il vampiro Edwuard Cullen e l’umana Bella Swan, Stephenie Meyer, ha annunciato ai fan l’uscita di un nuovo libro dal titolo “Midnight Sun”.

Dall’emozione i fan hanno mandato in tilt il sito ufficiale di Twilight. Colpa dei troppi accessi.

La storia resta quella di Twilight, ma stavolta al contrario,raccontata dal punto di vista di lui, Edward Cullen…

Un altro fenomeno astrologico darà il nome al nuovo romanzo, la cover è un melograno aperto a metà, quasi sanguinante e molto simile a un cuore palpitante.

Quello che era iniziato più come un esercizio di scrittura per l’autrice è ora diventato un vero e proprio romanzo, addirittura più lungo dell’originale “perché Edward tende a rimuginare troppo su ogni cosa“.

“Sono davvero entusiasta di poter finalmente annunciare l’uscita di Midnight Sun il 4 agosto 2020” ha dichiarato l’autrice, “Sono tempi davvero assurdi, e non ero sicura che fosse il momento giusto per la release, ma alcuni di voi stanno aspettando da così tanto tempo che non mi sembrava giusto farvi attendere ulteriormente“.

Riportando le parole della casa editrice americana, Little Brown, vedremo Meyer “attingere dal mito classico di Ade e Persefone” per rivisitare la storia di Edward e Bella in un “epico romanzo sui piaceri più profondi e le conseguenze devastanti dell’amore immortale“.

Insomma, non ci resta che aspettare il 4 agosto per la versione in inglese. E poi, più tardi per quella italiana.