Uber lancia “Mask Verification” per controllare gli autisti

Tutti dovranno indossare la mascherina, per questo Uber lancia la Mask la “Mask Verification”. Gli autisti prima di rendersi disponibili alla prenotazione, dovranno inviare un selfie con la maschera a Uber, che provvederà a dare il via libera dopo pochi secondi.

I passeggeri potranno anche rifiutare un’auto Uber se il conducente non indossa la maschera e viceversa: cioè un autista potrà rifiutare di far salire in auto un cliente che ne è sprovvisto. Ai passeggeri verrà inoltre inviato un promemoria per ricordare loro di indossare la protezione facciale e lavare le mani. I clienti Uber dovranno inoltre accordare di prendere posto sul sedile posteriore e viaggiare a finestrini aperti per favorire la ventilazione.

Uber collaborerà anche con Unilever nel Regno Unito per fornire kit igienici per autisti e addetti alle consegne, con piani di espansione presto in altri paesi in Europa e Africa.