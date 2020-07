Uè, Mattarella: “Nessuno si Salva da solo”

“Il virus non rispetta le frontiere, tutti i paesi sono esposti alla medesima fragilità” e “nessuno può affrontare e vincere questa sfida da solo”.

D urante il suo discorso alla cerimonia del Ventaglio che si è tenuta oggi, Mattarella ha dichiarato in merito all’ Unione Europea: “C’è stato un radicale e per certi aspetti inimmagibile cambio di paradigma dell’Ue” davanti alla crisi da coronavirus perchè “il virus non rispetta le frontiere, tutti i paesi sono esposti alla medesima fragilità” e “nessuno può affrontare e vincere questa sfida da solo”, “nessuno si salva da solo”.