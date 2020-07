UE, via libera a 15 stati per la riapertura delle frontiere

Scelta importante, quella di Bruxelles, di riaprire le frontiere, ma lo è ancora di più quella di aprirle solo verso 15 stati.

L’Ue ha dato il via libera ad una ristretta lista di paesi terzi. Includendo la Cina ma lasciando la porta chiusa agli Stati Uniti alla luce dei record dei contagi registrati nel Paese negli ultimi giorni, cosi come a Russia, Brasile e anche Israele che, nelle ultime ore, ha visto un picco record di contagi.

L’Italia, dal canto suo e come spiegato anche dal ministro della Salute Speranza, ha scelto la linea della massima prudenza, mantenendo in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra-Schengen.