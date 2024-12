Ufficio parole smarrite: la nuova stagione del Nostos di Aversa si avvia con uno spettacolo per tutta la famiglia

Domani, domenica 22 dicembre alle 18:00, il Nostos Teatro ospiterà lo spettacolo “Ufficio Parole Smarrite” de Il Teatro nel Baule, per un’età consigliata dai 4 anni, e un aperitivo di inizio stagione, dalle 20:30.



Come si legge nella sinossi, lo spettacolo parte da un presupposto: “C’è chi perde la pazienza, chi il treno, chi gli occhiali, l’ombrello, la strada… e c’è anche qualcun altro che perde le parole. E dove vanno a finire tutte le parole perdute? All’ufficio parole smarrite, dove uno strano e impolverato personaggio, tra scatole e libri, aspetta da anni che qualcuno le reclami. Finalmente, un giorno, bussano alla porta… È qualcuno che ha perso una parola importante in un giorno importante, ritrovarla però non sarà così semplice. Una storia che ha diversi momenti interattivi: sono i bambini a riempire le scatole di parole che gli attori utilizzano durante la narrazione e, al termine, come regalo, ogni bambino donerà una parola importante, da non perdere mai, all’ufficio parole smarrite”.

Domenica 22 dicembre ore 18:00

Lo spettacolo in pillole

“Ufficio Parole Smarrite”, scritto e diretto da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio, produzione Il Teatro nel Baule.

A seguire, dalle 20:30, aperitivo di inizio stagione

Nostos Teatro, via G. Brodolini, 6, 81031 – Aversa (CE).

Ingresso su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: info@nostosteatro.it, cel. 389 24 714 39 (anche WhatsApp).