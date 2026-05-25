Ultima Vela: a Palazzo Venezia il viaggio esistenziale di Lucio Salzano

Fino al 27 maggio 2026 gli spazi di Palazzo Venezia Napoli ospitano “Ultima vela…”, la nuova mostra personale di Lucio Salzano, composta da sette opere inedite realizzate tra il 2021 e il 2026.

Con questa esposizione Salzano chiude idealmente un ciclo pittorico che rappresenta uno dei momenti più maturi e intensi della sua ricerca artistica, in cui pittura, visione teatrale e linguaggio multimediale si fondono in un racconto evocativo e profondamente simbolico. “Ultima vela…” non è soltanto il titolo della mostra, ma una vera e propria metafora dell’esistenza: la vela diventa immagine del viaggio umano, fragile e resistente allo stesso tempo, sospesa tra smarrimento e desiderio di rinascita.

Nelle opere esposte emerge con forza la cifra poetica dell’artista partenopeo, da sempre orientata verso una narrazione capace di attraversare il confine tra sogno e realtà.

Il blu, dominante e vibrante, assume il ruolo di spazio metafisico dell’anima e dell’infinito, mentre il gesto pittorico rapido e stratificato costruisce paesaggi interiori attraversati dalla memoria, dal tempo e dall’assenza. I “paesaggi interrotti” evocati da Salzano parlano infatti di blackout interiori e sociali, ma anche della necessità di ritrovare una direzione, un approdo possibile, una forma di libertà.

Realizzate con pastelli a olio e tecniche miste su cartone, spesso utilizzando supporti volutamente poveri, le opere conservano un’immediatezza espressiva che restituisce autenticità al gesto artistico. In questa tensione tra materia e visione si inserisce il pensiero di Salzano, che definisce l’arte “una menzogna necessaria”, capace di creare attese oniriche e di ricordare l’esistenza di altre dimensioni dello spazio e del tempo.

Artista poliedrico, regista teatrale e autore di format innovativi, Lucio Salzano ha costruito negli anni un percorso riconosciuto anche in ambito internazionale. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni private in Italia e all’estero e sono state esposte in sedi prestigiose, tra cui il Museo Nazionale di San Martino, il Museo Crocetti, il Museo do Mar e la Picasso Gallery di Dubai. Nel 2023 ha partecipato, su invito della giuria presieduta da Vittorio Sgarbi, alla 50ª edizione del Premio Sulmona, ricevendo nello stesso anno una segnalazione di merito alla XIV Biennale Internazionale di Roma.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 21.00.

Per informazioni: 081 5528739 – palazzovenezianapoli@gmail.com

