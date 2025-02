Un alleanza del gusto tra l’Antica Pizzeria Da Michele e la Latteria San Salvatore

Domani, domenica 9 Febbraio, in occasione del Pitti Taste 2025, grande fermento e attesa per l’evento fuori salone di presentazione dei nuovi cremosi della Latteria San Salvatore in collaborazione con l’Antica Pizzeria Da Michele Firenze che ha ideato un menù ad hoc per la serata.

Il mondo della pizza è in continua evoluzione come le abitudini dei clienti che considerano ormai la pizzeria al pari di un ristorante dove trascorrere una piacevole serata in famiglia o tra amici. Non può mancare quindi il finale dolce per concludere l’esperienza.

Nelle pizzerie aumenta l’offerta di pizze dolci, grazie a nuovi impasti e all’utilizzo di ingredienti di alta qualità come i Cremosi al latte di bufala della Latteria San Salvatore.

Ma non solo, i Cremosi dolci e salati della Latteria San Salvatore, fatti con latte di bufala proveniente dagli allevamenti aziendali a Paestum, sono una valida e più salutare alternativa ai dessert industriali.

Non solo mozzarella e ricotta di bufala, ma soprattutto Yogurt e Cremosi prodotti esclusivamente con latte fresco degli allevamenti San Salvatore. Una produzione della tradizione cilentana eseguita nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, grazie alla coltivazione di gran parte del foraggio per l’alimentazione delle bufale e all’impianto di recupero dei reflui che, mediante un biodigestore, forniscono energia pulita e biogas a tutta l’Azienda, garantendo un impatto zero sull’ambiente. Anche i vasetti dei Cremosi, realizzati in terracotta, sono stati pensati per il riutilizzo anziché per lo smaltimento. Scelta che è valsa all’azienda numerosi premi e riconoscimenti per gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Antonello Ricco, direttore della Latteria San Salvatore, dichiara: «Con i Cremosi San Salvatore vogliamo portare nelle pizzerie un’innovazione che nasce dalla tradizione e dall’eccellenza del nostro territorio. I dessert al latte di bufala di Paestum rappresentano un’alternativa autentica e sostenibile ai dolci industriali, offrendo un’esperienza di fine pasto genuina e di alta qualità. Crediamo che il mondo della pizza sia pronto ad accogliere questa evoluzione, unendo alla tradizione della pizzeria un tocco di innovazione che rispetta la natura e il benessere dei consumatori. Grazie alla tecnologia Authentico Blockchain, garantiamo totale tracciabilità delle materie prime, perché per noi la qualità è un valore imprescindibile».

Gli amministratori de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, Alessandro Condurro e Francesco De Luca, con i partner della sede di Firenze, Fabrizio Bovenzi, Antonello Corciulo e Guglielmo Torre aggiungono: «Siamo molto felici di intraprendere questa collaborazione con una realtà importante come quella di San Salvatore che da anni promuove il territorio campano dando vita a prodotti autentici e di grande pregio. Speriamo che la sinergia tra le nostre due aziende ci porti lontano in modo da creare nuove occasioni di incontro. Le nostre pizze in questo caso saranno ottime basi per accogliere i cremosi e la ricotta dell’azienda San Salvatore, il connubio tra le due parti sarà perfetto, ne siamo certi».

Il menù, proposto ai clienti della sede fiorentina de l’Antica Pizzeria Da Michele, in Piazza del Mercato Centrale 22R, prevede un antipasto con la mozzarella di bufala di San Salvatore, due iconiche pizze a ruota di carro del brand di Forcella farcite con i cremosi salati di San Salvatore e la pizza fritta ripiena della ricotta di San Salvatore. Tra i dolci, i nodini fritti della pizzeria da intingere nelle creme dolci di San Salvatore. Il menù è stato ideato da Antonio Falco, executive chef della Michele in the world, recentemente insignito dei riconoscimenti “Pizza maker of the year 2024 di 50 Top pizza” e “Campione del mondo categoria pizza classica” del Trofeo Caputo.

L’Antica Pizzeria da Michele e San Salvatore, accomunati dall’innovazione e dalla volontà della totale trasparenza verso i consumatori, hanno adottato la piattaforma digitale Authentico Blockchain che consente di scoprire l’origine delle materie prime utilizzate nella preparazione delle pizze e dei prodotti della Latteria San Salvatore.