Un campano tra i grandi del benessere globale

Paolo Manna giudice alla 5ª edizione del Campionato Ufficiale del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale

Soddisfazione per la Campania, e in particolare per Pontelandolfo (BN), che vede tra i protagonisti della scena internazionale del benessere Paolo Manna, esperto in discipline olistiche e giudice ufficiale alla 5ª edizione del Campionato Ufficiale del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale, svoltosi a Lecce nell’ambito di Hòlos – L’Arte della Cura e del Benessere.

Tra le storiche e affascinanti architetture del Chiostro del ’500, Manna ha ricoperto il ruolo chiave di giudice valutatore, contribuendo con la sua esperienza e competenza al successo dell’edizione 2025.

La sua presenza ha rappresentato un solido ponte tra professionalità tecnica, sensibilità umana e cultura del benessere, in sintonia con i valori promossi dal Congresso.

Da oltre quindici anni, Paolo Manna dirige la Spa dello Sport Hotel Pampeago, rinomato resort nel cuore delle Dolomiti. In questo contesto d’eccellenza ha saputo creare un connubio unico tra trattamenti terapeutici e ambiente naturale, valorizzando i bisogni dei clienti con cura, empatia e profonda conoscenza delle tecniche olistiche.

Il suo approccio, che integra tradizione e innovazione, ha fatto della Spa un punto di riferimento per chi cerca un benessere autentico e una rigenerazione profonda.

Durante l’evento, Manna ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Jonathan Van Put, Presidente della Federazione Ufficiale del Mondo di Massaggio – Terapia Manuale – Nuad Thai ©️®️, per la fiducia accordata e per l’instancabile lavoro nel promuovere la cultura del massaggio a livello internazionale.

«Partecipare a questo Congresso è stato un grande onore.

Ringrazio il Presidente Van Put per aver creato uno spazio di incontro autentico tra tradizioni millenarie e ricerca contemporanea. Hòlos rappresenta la strada giusta per unire le competenze, al servizio della salute globale dell’essere umano»,

ha dichiarato Manna a margine dell’evento.

La partecipazione di Manna e il suo contributo nel team di giudici confermano l’eccellenza professionale italiana nel panorama internazionale delle terapie manuali e della medicina integrata.

Un riconoscimento che va oltre il singolo, valorizzando una visione del benessere che pone la persona al centro, nella sua unità di corpo, mente e spirito.