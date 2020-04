“Un figlio di nome Erasmus” disponibile on demand a Pasqua

Con i cinema chiusi la Eagle Pictures sceglie lo streaming.

Il film, prima produzione cinematografica di Eagle Pictures, sarà disponibile dalla domenica di Pasqua sulle principali piattaforme portando così con questo divertente road movie un po’ di spensieratezza nelle case degli italiani.

Il film con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti è il primo lungometraggio italiano ad alto budget a intraprendere la strada del debutto in streaming, saltando in questo modo il passaggio nelle sale cinematografiche che era previsto per il 19 marzo.

La pellicola, diretta da Alberto Ferrari, racconta la storia di quattro amici, legatissimi in gioventù tanto da condividere un’esperienza straordinaria come quella dell’Erasmus. Dopo vent’anni ognuno ha preso strade diverse, ma un triste evento fa ritrovare il gruppo di amici, ormai 40enni: Amalia, la donna che hanno amato tutti loro è venuta mancare. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne intraprendendo un magnifico viaggio attraverso il Portogallo.

“Un figlio di nome Erasmus” sarà disponibile dal 12 aprile per quattro settimane su: Sky, TIimvision, Chili, Google Play, You Tube, Rakuten, Huawei Video e Infinity.