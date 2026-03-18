Un nuovo appuntamento per Casa Museo Murolo con Zurzolo e il suo Forcella

La rassegna “Murolo e…” torna a Casa Museo Murolo con il suo secondo appuntamento venerdì 20 marzo alle ore 18:30, con Marco Zurzolo e Pasquale Cirillo.

Il format, nato per aprire il salotto di Casa Murolo a musica, dialoghi e contaminazioni artistiche, prevede una visita guidata agli spazi della Casa Museo, seguita dalla presentazione del libro di Zurzolo “Forcella”, un racconto dalle tinte gialle ambientato nel cuore del quartiere più antico di Napoli. La serata si conclude con un momento performativo che vede il sassofonista Zurzolo esibirsi insieme al pianista Pasquale Cirillo, cofondatore di Napulitanata, in un dialogo musicale che unisce tradizione e sensibilità contemporanea.

Il primo appuntamento, lo scorso 5 marzo, ha inaugurato con grande successo il ciclo della rassegna. Il progetto Fanali, nato dall’incontro artistico tra Caterina Bianco, Jonathan Maurano e Michele De Finis, ha proposto una rilettura originale della tradizione musicale napoletana, muovendosi tra folk, elettronica, post-rock e art-rock. Con l’album “Nun me scetà”, il trio ha reinterpretato alcuni classici legati a Sergio Bruni e allo stesso Roberto Murolo, offrendo al pubblico una prospettiva innovativa sulla canzone napoletana.

Il pubblico ha mostrato forte apprezzamento per questa nuova iniziativa della Casa Museo, che si propone come uno spazio aperto agli artisti e ai musicisti del territorio, anche con stili e approcci musicali diversi, ma sempre uniti da un filo conduttore comune: l’amore per Roberto Murolo, per il suo modo di fare musica e cantare, considerato lo chansonnier napoletano per antonomasia. Questa missione, profondamente legata alla cultura e alla canzone napoletana, guida l’intero progetto della rassegna, creando un dialogo vivo tra tradizione e modernità.

L’iniziativa nasce da un’idea di Mario Coppeto, presidente della Fondazione Roberto Murolo, ed è affidata alla direzione artistica di Mimmo Matania, manager culturale e musicista. Attraverso sei appuntamenti, la rassegna intende far rivivere lo spirito della canzone napoletana, aprendo le porte del salotto di Casa Museo a nuovi artisti e progetti che interpretano la tradizione con sensibilità originale e contemporanea.

Prenotazione obbligatoria a info@casamuseomurolo.it – www.casamuseomurolo.it

Costo biglietto 10€

Ph. Alessandra Farinelli