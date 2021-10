Un pensiero per Fiorella Fabiola, evento a sostegno delle vittime di depressione

Venerdì 29 ottobre presso il “Salotto Troisi”, diretto dal Conte Gennaro Cocorullo, in Acerra, si terrà la quarta edizione del convegno / evento ” Un pensiero per Fiorella Fabiola “, a sostegno delle vittime di depressione. Il progetto, in collaborazione con la fondazione Ripacandida e Ginestra dell’ ingegnere Francesco Terrone e dal portavoce dr.Massimo Sparnelli, nasce da un’ idea di Magda Mancuso, giornalista e conduttrice tv, in seguito ad una esperienza tragica. Circa 8 anni fa la sorella gemella della Mancuso, in seguito ad un lungo periodo di depressione, si è tolta la vita, da qui la voglia di aiutare il prossimo lasciando una giusta informazione con professionisti del settore medico e non solo. Il convegno sarà Tramesso in diretta sui social e in onda successivamente su TLA can. 93, TVA can 601 e Napoli International per i napoletani all’ estero. A moderare il dibattito, Diego Paura, responsabile della redazione spettacoli del quotidiano Roma. Tra i relatori spiccano le figure degli psichiatri Pietro Prevete e Paolino Cantalupo, le psicologhe Manuela Morra e Nunzia Giacco, il nutrizionista Carlo Nunneri, il direttore della gazzetta dello spettacolo Francesco Russo e il patron di Jetset Capri Fabio Palazzi.

“Abbiamo passato circa due anni terribili, dapprima di lungo isolamento collettivo poi di forti restrizioni a cui non eravamo assolutamente abituati, molte persone hanno perso i propri cari, amori e lavoro… Tanti sogni e progetti sfumati nel nulla… Tutto questo ha creato un malessere generale ed è per questo che insisto con il dialogo, importante come principale terapia di questa subdola patologia, cercheremo ancora una volta di accarezzare, attraverso i consigli dei nostri professionisti, l’anima di chi soffre con la speranza di dar loro un po’ di luce e la voglia di uscirne.”

