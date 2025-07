“Un pensiero per Fiorella Fabiola”, l’8 luglio a Napoli l’ottava edizione dell’iniziativa ideata da Magda Mancuso

Torna a Napoli “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, il convegno dedicato alla sensibilizzazione sulla depressione, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. L’appuntamento è per martedì 8 luglio 2025, alle ore 16, nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, a Palazzo Serra di Cassano. Ideata e diretta dalla giornalista e conduttrice Magda Mancuso, l’iniziativa è sostenuta da professionisti del settore “Salute” e gode del patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Il convegno nasce da una storia personale dolorosa: quella di Fiorella Fabiola, sorella gemella della Mancuso, che si è tolta la vita a 38 anni dopo una lunga battaglia contro una forma grave di depressione. Una tragedia che ha spinto l’organizzatrice a trasformare il dolore in impegno civico, per offrire strumenti di conoscenza e comprensione del fenomeno depressivo, contrastare l’indifferenza e costruire reti di supporto intorno a chi soffre.

L’edizione 2025 sarà incentrata in modo particolare sui giovani, sempre più frequentemente coinvolti in episodi di violenza, anche come vittime e protagonisti inconsapevoli. Una riflessione necessaria, che si propone di affrontare il disagio giovanile in un’ottica multidisciplinare e con l’ascolto attivo delle figure professionali competenti.

Il convegno sarà moderato dal giornalista Giuseppe Giorgio. Dopo i saluti istituzionali dell’onorevole Gianfranco Di Sarno, segretario particolare del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, e della consigliera regionale Vittoria Lettieri, interverranno esperti del settore come il dottor Piero Prevete, psichiatra e dirigente del Servizio Antistalking dell’ASL Napoli 1 Centro, le psicologhe e psicoterapeute Manuela Morra e Simona Toto, la nutrizionista e docente universitaria Rosalia Ciorciaro, e l’insegnante di yoga Tanya Sidorenkova.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale “F.L.A.I. – Fare Libera Arte Insieme”, presieduta da Gennaro Quirito con la vicepresidenza di Maria Aprile.

Un momento significativo sarà dedicato alla memoria del giornalista Ermanno Corsi, per anni presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e moderatore delle prime due edizioni del convegno, di cui fu da subito convinto sostenitore.

L’appuntamento dell’8 luglio rappresenta quindi non solo un’occasione di approfondimento scientifico e umano, ma anche un atto di responsabilità collettiva: per rompere il silenzio sulla depressione, per ascoltare chi soffre, e per non dimenticare chi non ce l’ha fatta.