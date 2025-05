“Un Vulcano di Risorse”: cortometraggio del 2° Circolo didattico “Don Minzoni” di Somma Vesuviana al Summarte

Martedì 21 maggio alle ore 10:00, presso il Teatro Summarte di Somma Vesuviana (via Roma, 15), sarà proiettato in anteprima il cortometraggio “Un vulcano di risorse”, un docufilm che celebra le bellezze naturalistiche e culturali del Vesuvio. Il progetto è stato ideato e realizzato dalle bambine e dai bambini del 2° Circolo Didattico “Don Minzoni” di Somma Vesuviana, in collaborazione con Fondazione Media Literacy e Laboradio srl, nell’ambito del Bando Scuole 2023 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”.

Dopo un primo percorso formativo, svoltosi da gennaio ad aprile, dedicato agli strumenti e ai linguaggi del cinema, quattro classi quarte della scuola primaria hanno preso parte attivamente alla realizzazione del corto. I piccoli autori hanno vissuto l’esperienza emozionante di una vera produzione cinematografica: hanno scritto la sceneggiatura, interpretato i personaggi e girato le scene in luoghi simbolici del territorio, trasformati per l’occasione in veri e propri set: dal bosco di Ottaviano alla Villa Augustea, dal Museo Contadino al Parco Nazionale del Vesuvio.

Obiettivo del progetto è stato offrire agli alunni un’occasione concreta di espressione artistica e di riflessione sull’ambiente, favorendo una maggiore consapevolezza dell’impatto dell’uomo sulla natura. Il Vesuvio – quel “vulcano di risorse” che dà il titolo al cortometraggio – è diventato così non solo il protagonista del film, ma anche il simbolo di un’esperienza formativa profonda, un luogo del cuore che incanta, ispira e insegna.

Silvia Svanera, dirigente scolastica del 2° Circolo Didattico Don Minzoni, ha commentato così il progetto:

“‘Un vulcano di risorse’ è stata una splendida esperienza di didattica alternativa per insegnanti e studenti. Creatività, lavoro di gruppo, simulazione d’impresa, didattica collaborativa e connessione con il territorio sono alcuni degli elementi più preziosi di questo percorso, che ho fortemente sostenuto. La nostra deve essere una scuola all’avanguardia, capace di offrire a ogni bambina e bambino una proposta educativa coinvolgente, variegata e attenta alle diverse attitudini. Un ringraziamento speciale va alle realtà del territorio che ci hanno accompagnato in questo viaggio tra passato e presente del Vesuvio: la Soprintendenza ABAP, la Pro Loco Somma Vesuviana, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, il Museo Contadino di Somma Vesuviana e la Fondazione Media Literacy. Ma il grazie più grande va a docenti e alunni, che hanno messo in campo passione, entusiasmo e impegno.”

Lidia Gattini, Segretaria Generale della Fondazione Media Literacy, ha aggiunto:

“Siamo felici di aver contribuito a questo progetto, offrendo la nostra esperienza. Per noi l’educazione ai media passa dall’alfabetizzazione alla visione e si realizza attraverso percorsi partecipati, in cui i bambini diventano protagonisti attivi. ‘Un vulcano di risorse’ è un esempio concreto di come il cinema possa essere uno strumento educativo, creativo e trasformativo.”