Una Sirena apre il progetto Neapolis 25 al Tram

A partire dal 3 maggio, un cartellone di spettacoli teatrali, musica, letteratura e performance, ideato da Mirko Di Martino con il contributo del Ministero della Cultura, per ripercorrere i secoli di arte, cultura e personaggi che hanno reso grande Napoli.

Sabato 3 maggio 2025 alle 19.00 al TRAM prenderà il via il progetto Neapolis 25, un ricchissimo programma di eventi a ingresso gratuito, ideato da Mirko Di Martino e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Dipartimento spettacolo.

Il primo spettacolo in scena sarà Una Sirena, scritto da Marina Salvetti, diretto da Fabio Pappacena e interpretato da Gabriella Di Mauro. Lo spettacolo, finalista al Festival Belli Corti del Teatro San Paolo di Roma, è un monologo intimo e divertente che reinterpreta in chiave contemporanea il mito della sirena.



Con il progetto Neapolis 25 il TRAM celebra i 2500 anni della fondazione di Napoli. Da maggio a dicembre 2025 ci sarà un fittissimo programma di 25 eventi, idealmente uno per ciascun secolo di vita della città, la maggior parte dei quali a ingresso gratuito. Spettacoli teatrali, reading letterari e

musicali, live podcast, concerti, lezioni-spettacolo: una serie di omaggi ai grandi protagonisti di Napoli, agli eventi storici, ai personaggi che l’hanno resa grande. Da Eduardo a Viviani, da Totò a Nino Taranto, da Eleonora Fonseca Pimentel a Benedetto Croce, dall’eruzione del 79 d.c. al regno

dei Borbone, concludendo con un omaggio a Eduardo Scarpetta a cento anni dalla morte. Gli eventi saranno diffusi sul territorio comunale: il TRAM sarà il centro delle iniziativa, ma tanti altri spettacoli andranno in scena in luoghi come la Biblioteca di Soccavo, la sacrestia di S.Anna, e in

altri punti della città.



Quasi la metà degli eventi saranno delle novità assolute realizzate dagli attori di Teatro dell’Osso e dai suoi partner artistici. Torneranno in scena spettacoli storici come Regine sorelle con Titti Nuzzolese, dedicato a Maria Carolina di Borbone e Maria Antonietta, e Leggende Napulitane di Diego Sommaripa. Rivedremo alcuni spettacoli dell’ultima stagione teatrale del TRAM come Micia Nera e i conti pomiglianesi con Valeria Impagliazzo e Nello Provenzano e Echi poetici dedicato a Salvatore Di Giacomo con Francesco Luongo e Vincenzo Santagata.

UNA SIRENA

Ornella è una donna transgender, con un passato doloroso e un presente gioioso.

È una napoletana, che si riconosce nella sua città. Proprio come Napoli, abbraccia gli opposti, le contraddizioni, le difficoltà che la distinguono dal resto del mondo. Entra in scena per raccontarci, con alla vita un lungo strascico, simbolo del suo cammino.

Quella lunga coda blu è la coda di Partenope ma anche il percorso travagliato di Ornella Petrone; come il corredo genetico di Salvatore. Ornella riuscirà a liberarsene, per rinascere sirena dalle onde del mare.

Info e prenotazioni qui

cell. 342 1785 930 (whatsapp)

email tram.biglietteria@gmail.com