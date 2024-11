Una Somma di libri, Luca Marano presenta “Il giorno seguente”

L’evento ha il sostegno dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada (AFVS) e del presidente Picozza: “L’opera di Marano è l’opportunità per fare prevenzione sul tema degli incidenti stradali.

Somma Vesuviana (NA) – Domenica 17 novembre, alle ore 11, presso la suggestiva Chiesetta del Carmelo in via Micco a Somma Vesuviana, si terrà il quarto incontro della rassegna letteraria “Una Somma di Libri”, organizzata da Cartolibromania Malva e Cultura a Colori, con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana e della Regione Campania.



Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore Luca Marano, che presenterà il suo romanzo, “Il giorno seguente”, edito da Ad Est dell’Equatore. La giornalista Sonia Sodano, direttore del giornale Cultura a Colori e co-organizzatrice della rassegna insieme a Imma Malva, dialogherà con l’autore sul libro, una toccante narrazione che intreccia le storie di due personaggi.

“Il giorno seguente” racconta il percorso di rinascita di Nina, una giovane donna che, dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente stradale, trova il coraggio di ricominciare. Accanto alla sua vicenda, si snoda la storia di Alessandro, un pugile in crisi d’identità. Un romanzo che esplora il dolore, la speranza e l’amore come forze salvifiche, offrendo una riflessione sulla capacità di ripartire quando la vita ci pone di fronte alle sfide più dure.

La presentazione vedrà la partecipazione di: Maria Capone, ex dirigente scolastica; Imma Malva, libraia della Cartolibromania; il cantautore Lino Blandizzi, che presenterà per l’occasione il videoclip della sua canzone “Sembra tutto normale”; Adele Monaco, giornalista caporedattrice di Cultura a colori; la poetessa Assunta Sperino. Foto Alessandro Pone.

L’incontro è arricchito dal sostegno dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada (AFVS). Il presidente Giacinto Picozza ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del libro come strumento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale:

“L’opera di Luca Marano rappresenta un’opportunità fondamentale per riflettere su un tema di estrema importanza: la prevenzione degli incidenti stradali. La sua lettura non solo aiuta a comprendere la sofferenza di chi ha vissuto tragedie simili, ma invita a un cambiamento nelle abitudini quotidiane, per evitare che altre famiglie affrontino perdite tanto dolorose.”

Questo incontro, all’interno di “Una Somma di Libri”, testimonia l’impegno della rassegna nell’affrontare tematiche di forte impatto sociale, promuovendo una cultura di consapevolezza e responsabilità.

Ingresso libero

Vi aspettiamo per un momento di riflessione, emozione e cultura.

Per informazioni: Cartolibromania Malva e Cultura a Colori