“Una Somma di Libri” presenta “Suggestioni presepiali” di Eduardo Petrone

Somma Vesuviana (NA), 13 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre alle ore 17:00, presso la sala Santa Caterina in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana, si terrà l’evento conclusivo della prima parte della seconda edizione di “Una Somma di Libri”. In questa occasione sarà presentato il volume “Suggestioni presepiali. Viaggio a Napoli nei luoghi del Presepe tra sacro e profano, ieri, oggi e domani…” di Eduardo Petrone (edito da La Valle del Tempo nel 2023). L’iniziativa gode del patrocinio della regione Campania, del Comune di Somma Vesuviana, del Festival Castello di Carta e dell’Arci di Somma Vesuviana ed è ideata e organizzata da Cartolibromania e Cultura a Colori.

«Sono felice che “Suggestioni presepiali” venga presentato nella nostra Somma Vesuviana. – Ha commentato Imma Malva della Cartolibromania. – È un libro che rende giustizia alla profondità e alla bellezza di una tradizione che è al tempo stesso sacra, popolare e universale. Credo che riscoprire il presepe attraverso queste pagine possa aiutare molti a guardare Natale non solo come festa, ma come possibilità di rinascita e comunità.»

Durante la presentazione moderata dalla co-organizzatrice e giornalista Sonia Sodano, interverranno oltre all’autore, la co-organizzatrice Imma Malva in rappresentanza della Cartolibromania, la Professoressa Pina Marino e Don Nicola De Sena, Parroco Moderatore presso l’ Unità Pastorale San Pietro, San Michele e San Giorgio a Somma Vesuviana. Letture saranno a cura della compagnia teatrale Il Valigione 2.0 e renderanno vivo il racconto.

«Con questo evento chiudiamo la prima parte della rassegna “Una Somma di Libri” con un titolo che tocca le radici più profonde della nostra cultura. – ha dichiarato Sonia Sodano, direttrice di Cultura a Colori. – “Suggestioni presepiali” non è solo un libro sul presepe, ma una riflessione sulla memoria, sulla tradizione e sulla speranza. Sono convinta che sarà un incontro toccante e ricco di spunti per guardare il Natale e la nostra identità con occhi nuovi.»

“Suggestioni presepiali” propone un’immersione profonda nella tradizione del presepe napoletano, indagando significati antropologici, spirituali e sociali. Attraverso un percorso narrativo che raccoglie racconti popolari, testimonianze familiari e ricerca storica, l’autore invita a rileggere il presepe come “luogo di pace e convivenza”, un simbolo universale di speranza che supera tempo e spazio. L’opera risponde a domande spesso trascurate. Chi sono figure come “Cicci-Bacco” o “il Casaro”? Perché nella tradizione presepiale compaiono zampognari, osterie, macellerie, pastori e persino diavoli? Quali segreti raccontano gli oggetti, i gesti, le scene che animano il presepe napoletano? Con le sue 184 pagine, ricche di storia, folklore e riflessioni, “Suggestioni presepiali” si rivolge non solo agli appassionati del presepe, ma anche a chiunque sia interessato alla cultura, alla tradizione e all’identità di Napoli.

La presentazione di sabato 13 dicembre, sarà dunque un’occasione per riflettere sul valore culturale del presepe napoletano, non solo come artigianato o tradizione natalizia, ma come patrimonio immateriale della memoria collettiva della nostra terra.