“Una Somma di Libri” torna con Bruno De Stefano e “Delitti di famiglia”

La II edizione della rassegna letteraria “Una Somma di Libri” prosegue il suo percorso dedicato alla promozione della lettura e del dialogo culturale, portando al centro del dibattito uno dei temi più complessi e attuali della cronaca italiana: i delitti maturati all’interno delle mura domestiche.

Sabato 22 novembre 2025, alle ore 17:00, la Sala Santa Caterina di Somma Vesuviana ospiterà la presentazione del libro “Delitti di famiglia” di Bruno De Stefano, un’indagine lucida e documentata sulle tragedie familiari che hanno profondamente segnato l’opinione pubblica italiana.

All’incontro interverranno l’Avvocato Rosalinda Perna, il giornalista Daniele Naddei, direttore di Centro Sud 24, Imma Malva, della Cartolibromania e la dott.ssa Tania Sabatino, giornalista e sociologa. A moderare sarà la giornalista e scrittrice Sonia Sodano, direttrice del giornale Cultura A Colori. Le letture sceniche saranno affidate agli attori e alle attrici della Compagnia Teatrale Il Valigione 2.0.

«I libri ci permettono di guardare oltre la superficie dei fatti. Quando la cronaca sembra ridursi a titoli e numeri, opere come quella di De Stefano ci restituiscono la complessità delle storie e delle persone coinvolte. Leggere questi testi significa anche assumersi una responsabilità: quella di comprendere, per non voltare lo sguardo», hanno affermato le organizzatrici della rassegna Imma Malva e Sonia Sodano.

“Una Somma di libri” gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Somma Vesuviana, del comitato Castello di Carta e dell’Arci di Somma Vesuviana ed è organizzato da Cartolibromania e Cultura a colori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.