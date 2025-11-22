Universo vintage: a S. Marco Evangelista torna la Fiera e si tinge di rosso

A1 Expò: la XXI Fiera del Vintage si tinge di rosso. Nel weekend l’edizione che precede il Natale Village.

E’ partita oggi, sabato 22 novembre la Fiera del Vintage. Continuerà anche domani, domenica 23 novembre 2025, dalle 10:00 alle 20:00, al Polo Fieristico A1 Expò, in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista (Caserta Sud).

Quella in programma è la XXI edizione, l’ultima dell’anno e la tradizionale anteprima del Natale Village.

Un intero weekend immersivo dedicato a stile, musica, cultura pop e artigianato d’epoca, con un percorso espositivo che abbraccia abbigliamento e accessori, modernariato e antiquariato, modellismo, collezionismo, giocattoli, editoria, vinili e rigatteria.

Grande novità di questa edizione è l’area fashion, con una zona esclusiva ancora più ampia: oltre 2.000 m² interamente dedicati all’abbigliamento vintage e retrò, con capi iconici, capsule tematiche e proposte street–retro. Il pubblico potrà scoprire, provare e acquistare pezzi rari e originali, perfetti anche come idee regalo sostenibili in vista delle imminenti festività.

Il colore guida sarà naturalmente il rosso di Natale, che caratterizzerà allestimenti e dettagli visivi. Gli espositori proporranno accessori natalizi e piccole sorprese a tema, rendendo la fiera l’occasione ideale per i pensierini di Natale e per trovare oggetti unici da mettere sotto l’albero.

Come da tradizione, l’esperienza sarà accompagnata da un DJ set continuo, che farà da colonna sonora alla visita tra gli stand: un contesto perfetto per incontrare collezionisti, ascoltare storie di stile, ricevere consigli di restyling e lasciarsi ispirare da contaminazioni tra passato e presente.

L’evento è family friendly, accessibile e dotato di parcheggi e area food & beverage. La Fiera del Vintage è pensata per appassionati, giovani cacciatori di tendenze, famiglie e curiosi che desiderano vivere un viaggio nel tempo in un’unica location comoda da raggiungere.

“Siamo giunti al giro di boa per la stagione fieristica 2025/2026 – afferma Dario Bocchetti, responsabile dell’ufficio comunicazione di A1 Expò – un anno pieno di eventi, molti dei quali alla loro prima edizione qui da noi, che ci permettono di offrire un calendario sempre più variegato e di qualità. La Fiera del Vintage è tra i nostri fiori all’occhiello e siamo felicissimi di questa crescita esponenziale che testimonia, oltre al buon lavoro svolto, anche l’attenzione dei visitatori – in particolare di molti giovani – sia per le mode del passato (che poi ritornano), sia per il tema della sostenibilità legata al riuso”.

Fiera del Vintage – XXI edizione: a spasso nel tempo, l’avventura continua…

