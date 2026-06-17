Urban Griot: il teatro forma giovani leve

È aperta la call per partecipare a Urban Griot, il progetto di Trerrote Teatro che punta a formare nuove figure nell’ambito del teatro-educazione e dell’arte sociale, coinvolgendole nelle attività che l’associazione realizza con adolescenti e giovani nella periferia orientale di Napoli.

L’iniziativa si rivolge a persone interessate a sviluppare competenze nell’ambito della progettazione educativa e culturale attraverso il linguaggio teatrale, offrendo un percorso che combina formazione teorica, sperimentazione pratica e partecipazione diretta alle attività territoriali.

Per gli studenti universitari è già possibile iscriversi al seminario “Tracce di Sé”, ospitato presso la Biblioteca Annalisa Durante e condotto dagli esperti del progetto. Gli incontri rappresentano il primo tassello di un percorso più ampio che prenderà forma nei prossimi mesi.

Per chi non frequenta l’università, la call resterà aperta fino al 25 giugno. I candidati selezionati prenderanno parte a incontri propedeutici che introdurranno il successivo percorso formativo.

A partire da ottobre sarà infatti avviato un programma dedicato alle metodologie del teatro-educazione che prevede laboratori pratici, momenti seminariali e incontri con maestri e maestre d’arte. La formazione sarà strettamente connessa alle attività sviluppate da Trerrote Teatro sul territorio e offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare forme di affiancamento e collaborazione all’interno dei laboratori e delle progettualità già attive.

Urban Griot nasce con l’obiettivo di valorizzare e rinnovare le pratiche di teatro sociale ed educativo che l’associazione porta avanti dal 2014 nella periferia orientale di Napoli. Il progetto promuove azioni performative di teatro urbano, iniziative di turismo sociale e arte pubblica, spettacoli ed eventi di comunità, utilizzando la narrazione e le arti performative come strumenti di partecipazione e trasformazione sociale.

L’ispirazione è quella dei griot africani, figure tradizionalmente incaricate di custodire e tramandare la memoria collettiva attraverso il racconto. Allo stesso modo, Urban Griot intende creare occasioni di incontro, ascolto e riconoscimento reciproco, rafforzando i legami tra persone, luoghi e comunità.

«Crediamo che il teatro, la narrazione e l’arte pubblica possano diventare strumenti concreti per costruire relazioni, generare partecipazione e immaginare nuove possibilità di crescita condivisa nei territori», spiegano i promotori del progetto.

Modalità di partecipazione

Le candidature possono essere inviate entro il 25 giugno all’indirizzo: trerroteteatro@gmail.com

Info: 342 047 0270

Per iscriversi al seminario universitario “Tracce di Sé”: https://www.staichill.it/course/tracce-di-se/