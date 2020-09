US Open, avanti Caruso e Berrettini out Seppi

Giornata in chiaro scuso per i colori azzurri gli Us Open, che stanno andando in scena in questi giorni a New York.

Matteo Berrettini e Salvatore Caruso sono passati al secondo turno degli Us Open, mentre sono stati eliminati Andreas Seppi e Gianluca Mager.

Vittoria facile in tre set per Berrettini che si è sbarazzato agevolmente del giapponese Soeda, mentre Caruso ha eliminato invece in quattro set l’australiano James Duckworth, col punteggio di 4-6 7-5 7-5 6-2 centrando cosi la sua prima vittoria in carriera nel main draw del massimo torneo americano.

Seppi è stato battuto – come prevedibile – dallo statunitense Frances Tiafoe 4-6 6-3 6-4 7-5, cosi come ha lottato per cinque set Mager, eliminato 6-4 6-4 6-7(6-8) 3-6 6-2 dal serbo Miomir Kecmanovic.