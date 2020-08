USA 2020, Biden candidato Dem

La notizia è sempre stata ad un passo dall’essere certa, ma adesso è anche ufficiale. Sarà il 77enne Joe Biden il candidato Dem alle elezioni americane per la Casa Bianca.

Eppure, la vera star della serata di ieri è stata la moglie Jill, sicuramente il vero ciclone emotivo su cui i democratici contano per la corsa finale. Energica, determinata, sorridente, ironica, solare, la lady è apparso in vari video in cui si è raccontata, come insegnante, tornata nel vecchio liceo di Wilmington, nel Delaware, dove insegnò inglese nei primi anni ’90.

L’intervento di Jill ha segnato il ricongiungimento della ex Second Lady al Paese, ed è stato la sintesi dei tre temi su cui è stata costruita la serata, l’attenzione alla classe media, la famiglia e la necessità di essere guidati da un presidente integro e responsabile.

Ha ricordato la tragedia della pandemia, parlato della scomparsa del figlio Beau, morto nel 2015 per un tumore al cervello, forse il momento più toccante della serata “Quando è morto, mi sono chiesta se avrei più riso o provato gioia. Era estate, ma non c’era calore per me. Quattro giorni dopo il funerale, ho visto Joe radersi e mettere il completo. L’ho visto guardarsi allo specchio, respirare, tirare indietro la schiena e camminare in un mondo dove suo figlio non c’era più. E’ tornato al lavoro, perché questo è ciò che lui è”.