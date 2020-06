Varese. Crolla un tetto, muoiono una madre e i suoi due bambini

Una mamma e i suoi due figli sono stati travolti da un cornicione che si è staccato da una palazzina industriale in viale Marconi ad Albizzate, in provincia di Varese. I 3 sono morti sotto gli occhi del marito e del figlio più piccolo.

Il crollo di una struttura a sbalzo in cemento e mattoni ad Albizzate, in provincia di Varese, ha provocato la morte di due bambini e della loro mamma. Il cedimento è avvenuto alle ore 17.33 in via Guglielmo Marconi. L’edificio è un’ex capannone industriale riconvertito di recente a uso commerciale e la struttura era ancorata alla facciata all’altezza del tetto. Erano di origine marocchina la mamma e i due bambini morti nel crollo. Fouzia Taoufiq aveva 38 anni. Suo figlio Soulaymane Hannach, 5 anni, era in sella alla sua bici quando è stato travolto dai detriti. La sorellina Yaoucut, appena 15 mesi, è morta in ospedale. Entrambi i bambini erano nati a Gallarate. Lo sgomento del sindaco “Più tardi, adesso non riesco a parlare”: è scosso il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, che si trova sul luogo in cui è crollato la porzione di tetto di un edificio che ha travolto e ucciso una mamma con i suoi due figli. La ditta in cui lavora il sindaco si trova nello stesso edificio in cui è avvenuto il crollo. Fontana: “Immenso dolore” “Con immenso dolore apprendo dell’incidente avvenuto ad Albizzate”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia del crollo del tetto di una palazzina in provincia di Varese. “Esprimo il mio dolore – ha concluso Fontana – e quello di tutti i lombardi unendomi in preghiera”.