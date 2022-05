Venerdì 13 maggio una serata tra musica e parole per aiutare la ricerca sul cancro metastatico

Venerdì 13 maggio alle 20.30 presso il Teatro Augusteo di Napoli, grazie alla collaborazione con l’artista Red Canzian – che dedica la sua tappa Napoletana del tour “In Musica e Parole”, – la Fondazione Melanoma onlus organizza una serata speciale di raccolta fondi che sostiene il progetto: “Identificazioni di nuovi biomarcatori prognostici e/o predittivi di risposta all’immunoterapia in pazienti con melanoma metastatico”.

Alla serata potranno partecipare tutti i donatori che hanno inviato una donazione a partire euro 25,00 a persona.

L’EVENTO:

IN MUSICA E PAROLE è uno spettacolo intimo in cui al racconto personale, accompagnato da foto storiche, si alternano i brani che hanno caratterizzato la vita di Red Canzian. In questa versione sarà accompagnato da Phil Mer al piano e da Chiara Canzian alla voce.

“Voglio presentare al pubblico un progetto che sia la somma della musica che ha caratterizzato la mia vita puntando sulla qualità della narrazione e delle canzoni. È un viaggio dagli anni ’50 ad oggi, da Tutti Frutti a Love Me Tender, da She Loves You a Shine on You Crazy Diamond, passando per Il Cielo in una Stanza sino ai successi dei Pooh”.

(Red)

La serata sarà introdotta dal Prof. Paolo A. Ascierto che parlerà del progetto ringraziando partner e donatori, e presenterà il corto “Amici per la pelle” insieme agli special guest Gigi & Ross.

Si può sostenere il progetto anche donando direttamente a:

FONDAZIONE MELANOMA ONLUS

Banca Passadore & C. S.P.A

IBAN: IT 61 A03332 01400 000000961960

Per informazioni: www.fondazionemelanoma.org – info@fondazionemelanoma.org

T. +39 081 5903841