Venezia, al via il primo test completo del Mose

«Siamo qui per un test, non per una passerella. Il governo vuole verificare l’andamento dei lavori». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Venezia in occasione della cerimonia per il primo test completo delle dighe mobili del Mose.

«È giusto avere dubbi, è giusta la dialettica, ma dico a chi sta protestando, ai cittadini e intellettuali, concentriamoci sull’obiettivo di completare il Mose». Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte. «Facciamo in modo che funzioni – ha proseguito -. Di fronte all’ultimo miglio la politica si assume le proprie responsabilità e decide che con un ulteriore sforzo finanziario si completa e si augura che funzioni».

«Questo Mose va completato e dobbiamo fare in modo che il prossimo autunno-inverno ci sia uno strumento di salvaguardia». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose.

«Per noi la legalità è fondamentale, anche adesso che stiamo mandando in Gazzetta ufficiale il Decreto semplificazioni». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine della cerimonia del Mose. «Io l’ho detto – ha aggiunto – l’Italia ha bisogno di correre. Dobbiamo avere il coraggio di dirci che in questa situazione siamo in grave emergenza, in grave recessione. Per correre dobbiamo accelerare le procedure. Nel contempo, però, dobbiamo rafforzare i presidi di legalità anti-corruzione, i protocolli anti-mafia».