“Verso Antigone, teatro e giustizia”: appuntamento al Mercadante

Proseguono gli incontri del progetto promosso dallo Stabile di Napoli, Verso Antigone, teatro e giustizia, coordinati dal Prof. Gennaro Carillo, realizzati a latere di alcuni titoli e opere in programmazione ai teatri Mercadante e San Ferdinando per la Stagione 2019-2020.

Il prossimo appuntamento, infatti, è quello in data venerdì 7 febbraio alle 17.30 al Teatro Mercadante, dal titolo «INCOMMENSURABILE». FAUST/MEFISTOFELE, CON GOETHE, NELLO SPECCHIO DEL DIRITTO.

All’appuntamento, interverranno con Gennaro Carillo, gli attori Marco Foschi e Sandro Lombardi e i Prof. Iole Fargnoli, Vincenzo Piscitelli, Ulderico Pomarici.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

