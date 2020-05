VIDEO – Addio a Ezio Bosso, il pianista che sapeva commuovere con la sua musica

Si è spento a soli 48 anni nella sua casa di Bologna. Direttore d’orchestra, pianista, compositore, commosse tutti quando qualche anno fa annunciò di non poter più suonare a causa di una malattia neurodegenerativa.

Era stato portato alla ribalta del grande pubblico grazie a Carlo Conti, che lo volle come ospite a Sanremo 2016. Con la sua esibizione e le sue parole di speranza e coraggio che fece commuovere i milioni di spettatori in quel momento davanti allo schermo. Combatteva contro una malattia degenerativa che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene dal 2011. “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere“, le sue parole in un’ultima apparizione a Bari.