VIDEO – Andrea Bocelli a Radio Italia: “La musica è veicolo di speranza”

“La musica è tante cose, mi piace pensare che sia anche un veicolo di speranza in situazioni di emergenza come questa che stiamo vivendo in tempo di coronavirus”.

Questa mattina le emittenti radiofoniche nazionali hanno scritto una pagina nella storia del Bel paese. Infatti, l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha portato alla nascita dell’iniziativa “La Radio Per L’Italia”. La voce italiana più famosa al mondo ha dato il suo contributo pubblicando un video che ha subito fatto il giro del web.

https://twitter.com/AndreaBocelli/status/1240943441942589445