Video – Apeiron, Formazione Duale a Scafati, per chi vuole imparare lavorando

Vuoi imparare lavorando? L’Associazione Apeiron di Scafati ha avviato la formazione che fa per te. Un a scuola rivolta ai giovani dai 14 ai 17 anni, che ti formerà, gratuitamente, come “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza”. Di seguito tutte le informazioni utili.

L’Associazione Apeiron si occupa di formazione da vent’anni. Quest’anno pone l’attenzione sui giovani attraverso un corso di Istruzione e Formazione professionale triennale per OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA. Una figura estremamente attinente al territorio, ricco di storia e bellezze paesaggistiche che accoglie turisti e viaggiatori da tutto il mondo. Questo rende la figura dell’operatore ricettivo molto richiesta. Per questo i ragazzi, che otterranno la qualifica in questo percorso, potranno lavorare in imprese di diversa tipologia quali ristoranti , alberghi, pizzerie e tante altre aziende del settore.

Si rivolge ai giovani, residenti in Campania, dai 14 ai 17 anni. Il percorso formativo, della durata complessiva di 3 anni, è strutturato in 1056 ore annuali ( 25% di ore di assenza), suddivise in base alla nuova visione del Sistema duale “IMPARARE LAVORANDO”. Le ore infatti saranno strutturate in 656 di studio flessibile in aula e 400 di alternanza Scuola – Lavoro.



La partecipazione al corso è completamente gratuita. Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale equiparabile a quelle di qualsiasi altra scuola statale, questo permetterà l’ iscrizione al quarto anno di qualsiasi istituto professionale.

Di seguito l’intervista ad Anna Malinconico, Presidentessa dell’Associazione Apeiron, che spiega cos’è il sistema duale e come si svolgerà il corso.



Per qualsiasi informazione assiociazione.apeiron@tin.it

3393089784

3427903341

0818636223