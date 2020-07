VIDEO – “Bad Batch”, la nuova serie targata Star Wars su Disney +

Arriva il diretto sequel di “The Clone Wars”. Ad annunciarlo Lucas Films e The Walt Disney Company, la serie seguirà le avventure della Bad Batch, introdotta proprio con la settima stagione.

«È stato un onore per noi collaborare con Disney+ per regalare ai fan vecchi e nuovi il ​​capitolo finale di Star Wars: The Clone Wars e siamo felicissimi della risposta del pubblico in tutto il mondo a questa serie storica», ha affermato Agnes Chu, senior vice president, Content, Disney+. «Mentre le Guerre dei Cloni potrebbero essere giunte alla loro conclusione, la nostra collaborazione con i rivoluzionari narratori e artisti di Lucasfilm Animation è solo all’inizio. Siamo entusiasti di dare vita alla visione di Dave Filoni attraverso le prossime avventure della Bad Batch».