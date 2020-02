VIDEO Friends, confermata la reunion a maggio

A volte ritornano, anche se solo per soldi. Così i sei storici protagonisti di Friends torneranno pagati a peso d’oro per una puntata speciale in occasione del lancio di una nuova piattaforma HBO.

Ci sono voluti 26 anni e alla fine ce l’hanno fatta. È bastato che postassero tutti la stessa fotografia, dicendo «It’s happening…». Tutti hanno capito. Così Friends tornerà a regalarci un pizzico di nostalgia per un’unica attesissima puntata.

Non si tratterà di un vero nuovo episodio con una sceneggiatura ma di una sorta di intervista dei personaggi 15 anni dopo; a fare da presentatrice potrebbe esserci Ellen DeGeneres, regina delle interviste tv che nel suo show ha chiacchierato molte volte con i sei attori. Il compenso sarà astronomico: le sei star avrebbero rifiutato una prima offerta di un milione di dollari l’uno, e la cifra finale sarebbe – ciascuno – fra i 2,25 e i 2,5 milioni.

Cosa sarà successo?

Ci ho pensato spesso. Friends e la sua famiglia sono stati una valida compagnia sia negli anni in cui ci si affacciava alla vita, che in quei periodi veramente difficili nella vita di tutti. Per noi pre – millennians era LA SERIE, difficilmente c’è stato qualcosa che sia stato alla sua altezza. Un arco narrativo che è durato dieci anni e che è andato di pari passo con la vita di un’intera generazione. A volte mi sono chiesta che fine avessero fatto e per questo ho un hype assurdo per questa reunion. Rachel e Ross saranno riusciti a rimanere insieme nella loro altalenante relazione. Monica e Chandler vivranno ancora nella nuova casa in periferia? E Joey si sarà trasferito a casa loro, continuando imperterrito a fare l’attore rubacuori o avrà finalmente messo sù una famiglia tutta sua. E la scanzonata Phoeby ? Sarà ancora in un mondo tutto suo o il matrimonio l’avrà resa una perfetta moglie modello?

Anche voi non vedete l’ora?

Cosa ne pensate?

Fatecelo sapere qui sotto con un commento.

Ti potrebbero interessare anche