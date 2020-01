Un video d’eccezione per il lancio della nuova stagione della serie Sky diretta dal premio Oscar Sorrentino.I The Jackal hanno scritto ed interpretato una clip per promuovere la seire con Jude Law e John Malkovich.

Giocando sul correttore automatico e sulla somiglianza tra papa e papà il collettivo comico napoletano ha vestito gli abiti vaticani per il video, in cui recita anche Silvio Orlando, interprete del Cardinale Voiello nella serie.