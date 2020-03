VIDEO – Il cardinal Sepe e la preghiera contro il coronavirus

La Chiesa di Napoli ha comunicato la sospensione fino al 3 aprile di tutte le cerimonie civili e religiose. Il Cardinal Crescenzio Sepe si è rivolto al santo patrono della città.

Stop alle celebrazioni religiose. In una nota l’Arcivescovo Metropolita di Napoli, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Crescenzio Sepe, «nello spirito del comunicato diffuso questo pomeriggio dalla Conferenza Episcopale Italiana che ha preso atto, con sofferenza ma responsabilmente, delle disposizioni restrittive, anche rispetto ad attività religiose, riportate nell’odierno Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per combattere e prevenire il contagio da coronavirus, sottolinea e precisa che sono sospese tutte le cerimonie religiose, ivi compresa la celebrazione delle Messe, dei matrimoni, dei battesimi, dei funerali e di ogni altra liturgia e iniziativa a carattere assembleare». «Restano aperte le Chiese, come detto nel Decreto, per consentire a chi lo voglia di raccogliersi in preghiera a titolo personale, con obbligo, comunque, di rispettare le disposizioni già dettate da Decreto Presudenziale circa l’osservanza delle norme igieniche e la distanza tra persone».