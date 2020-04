VIDEO – Il Coronavirus ci ha portato via anche Luis Sepúlveda

Ha lottato contro il virus per un mese e mezzo, ma alla fine non ce l’ha fatta. È morto a 70 anni l’autore de ‘Il vecchio che leggeva romanzi d’amore’, e di ‘Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare’. L’uomo che ha saputo raccontare le miserie del Novecento, che utilizzò la scrittura per «dar voce a chi non ha voce».

Scrittore, sceneggiatore e regista cileno si era ammalato al ritorno dal festival letterario Correntes d’Éscritas, tenutosi a febbraio a Póvoa de Varzim, in Portogallo. Combattente, arrestato due volte e condannato all’esilio durante la dittatura di Pinochet, nemico del neoliberismo, ecologista convinto, Sepùlveda, che aveva riottenuto la cittadinanza cilena nel 2017, ha lottato contro l’invisibile nemico fino all’ultimo all’Ospedale Universitario di Oviedo, nelle Asturie dove viveva dal 1996, a Gijon, con la moglie Carmen Yá¤ez, poetessa cilena e grande amore di una vita.

Sarebbe dovuto essere in Italia a Marzo per parlare di Coraggio alla fiera dei medi e piccoli editori. Purtroppo non potrà ritornare nell’Italia che tanto amava, che come lui sta provando a lottare contro questo virus che ci toglie gli affetti. Ad ottobre aveva festeggiato proprio a Milano i suoi 70 anni. Quell’Italia dove le sue opere hanno superato complessivamente gli otto milioni di copie e dove lettori e fan lo hanno sempre ricambiato con incontri affollatissimi da un pubblico di ogni età, vincitore del Premio Hemingway per la Letteratura, del Premio Chiara alla carriera e insignito di una Laurea Honoris Causa in Lettere dall’Università di Urbino.

“Vola solo chi osa farlo”