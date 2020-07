VIDEO – Jennifer Hudson è Aretha Franklin nel film ‘Respect’

La cantante e interprete premio Oscar come attrice non protagonista per Dreamgirls, si calerà nei panni della regina del soul Aretha Franklin. Nel cast anche Whitaker e Mary J. Blige.

È disponibile il trailer italiano di Respect, l’atteso biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul Aretha Franklin, interpretata dal premio Oscar Jennifer Hudson.

Scritta da Tracey Scott Wilson la trama segue la vita di Aretha Franklin, dall’infanzia – quando cantava nel coro della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali. La regia del film è invece stata curata da Liesl Tommy, al suo primo progetto per il grande schermo dopo essersi fatta notare grazie alle serie TV.

Nel cast, oltre alla protagonista Jennifer Hudson, che è stata voluta proprio da Aretha Franklin, troviamo fra gli altri Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Queen Latifah, Mary J. Blige, Marc Maron, Tate Donovan e Tituss Burgess.

Nelle prime scene vediamo la grande artista in alcuni momenti fondamentali del suo percorso: i difficili inizi, la nascita del sodalizio con il produttore Jerry Wexler (Marc Maron), e il suo impegno civile.

Respect arriverà nelle sale italiane prossimamente distribuito da Eagle Pictures, intanto possiamo goderci il trailer.