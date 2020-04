VIDEO – La Casa de Papel, perché Alicia Sierra non può essere Tatiana

Alla fine della terza stagione si era ipotizzato che Alicia e Tatiana potessero essere la stessa persona, ma la quarta stagione ha smentito molte di quelle teorie. Vediamo come.

Sarebbe un bel colpo di scena ma i fatti ci dimostrano il contrario. Tatiana è apparsa solo nei ricordi di Berlino ma non c’è nulla durante la serie che abbia potuto confermare la teoria secondo cui la moglie di Berlino potesse essere in realtà l’ispettrice Sierra.

Qualcuno potrebbe essersi fatto ingannare dal fatto che German, marito della Sierra sia morto come Berlino ma i conti non tornano. Anche se non si parla esplicitamente di quanto tempo sia passato dalla rapina alla Zecca fino al rapimento di Rio è evidente che non possano essere passati solo 2 mesi. Di conseguenza il figlio non è di Berlino, inoltre come avrebbe potuto Alicia far coesistere una vita da criminale con quella di ispettrice dei servizi segreti o della polizia. Certo si potrebbe fantasticare su un qualche passato da infiltrata che è troppo ingegnoso persino per El Professor. In ogni caso a nostro modesto parere siamo convinti che se Tatiana dovesse in qualche modo farsi viva sarebbe per aiutare la banda e non per essere dalla fazione opposta. Certo la somiglianza tra le due è innegabile e questo potrebbe avvalorare un’altra teoria secondo cui in realtà Tatiana e Alicia siano sorelle.

In ogni caso il risvolto della medaglia potrebbe esserci comunque nella quinta stagione, parentela e somiglianza a parte. L’ispettrice è ormai compromessa, la sua dichiarazione alla stampa del coinvolgimento della polizia e del governo nelle torture inflitte a Rio l’ha resa una criminale ricercata quanto tutta la banda del professore. Per questo probabilmente Alicia vorrà stare dalla parte dei “buoni”, o semplicemente vuole consegnarli tutti per essere riabilitata? In questo caso un inaspettata rottura delle acque potrebbe ancora una volta salvare il professore?

Questo ancora non si sa ma alla fine della quarta puntata c’ è stato un indizio che può portarci verso la prima ipotesi. Nei titoli di coda che scorrono alla fine dell’episodio 8 si sente una voce femminile cantare in spagnola la nota canzone “Bella Ciao“, emblema della resistenza del Professore e della sua Banda ai poteri forti. A cantarla è proprio Najwa Nimri, l’attrice che nella serie interpreta la parte di Alicia Sierra, ormai in fuga dalla polizia e sulle tracce del Professore.