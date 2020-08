VIDEO -“La Casa di carta”, arriva l’ultimo capitolo su Netflix

La Casa di Carta 4 si è conclusa con molti colpi di scena. In attesa della nuova uscita tutti si chiedono se Nairobi tornerà, come è stato per Mosca in passato.

“Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”.